سفير سوريا بإيران: عالجنا طلبة عائدين من إيران مصابين بـ(كورونا)

سفير سوريا لدى إيران عدنان محمود

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رام الله - دنيا الوطن

أكد سفير سوريا لدى إيران عدنان محمود، أمس الأربعاء، أن الطلبة السورييين العائدين من إيران خضعوا للإجراءات الصحية سواء بالنسبة للحجر وم العزل ومعالجة المصابين بينهم ممن تم شفاؤهم.



وبين محمود أن الغالبية العظمى من أبناء الجالية السورية المتواجدة في إيران هم من الطلبة الذين يتابعون دراستهم الجامعية في المرحلة الأولى أو الدكتوراه في مختلف الجامعات الإيرانية ويبلغ عددهم مع عائلاتهم حوالي 1000 طالب من بينهم 220 طالباً موفداً وقد غادر منهم إلى دمشق حوالي 300 طالب منذ بداية تفشي وباء كورونا في إيران، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأشار إلى أن السفارة في طهران، لم تبلغ من قبل وزارة الصحة والمؤسسات الطبية المعنية في إيران عن تسجيل أي إصابة بوباء كورونا بين الطلاب السوريين الدارسين في الجامعات الإيرانية في مختلف المدن والمحافظات الإيرانية حتى تاريخه.



وشدد على "وجود تعاون وتنسيق كامل بين وزارتي الخارجية والصحة في البلدين لمواجهة وباء كورونا والعمل المشترك مع الدول الصديقة لرفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تعوق جهود البلدين لمواجهته".