دولي

وزير الصحة الألماني: قادرون على إجراء 900 ألف اختبار للكشف عن كورونا

وزير الصحة الألماني: قادرون على إجراء 900 ألف اختبار للكشف عن كورونا
وزير الصحة الألماني ينس شبان
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الصحة الألماني ينس شبان، أمس الأربعاء، أن بلاده قادرة على إجراء 900 ألف اختبار للكشف عن فيروس (كورونا) المستجد أسبوعيا، على أن تشمل العاملين الصحيين في المقام الأول.

وقال ينس شبان في مؤتمر صحفي في برلين: "اليوم لدينا نظريا قدرة تبلغ حوالي 900 ألف اختبار أسبوعيا شريطة توفر المواد اللازمة لهذه الاختبارات"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "تجري البلاد حاليا 470 ألف اختبار أسبوعيا، وهذه القدرة يمكن أن تساعد في منع تفشي الفيروس بين الطاقم الطبي في المستشفيات أو في مراكز رعاية المسنين".

وتابع: "أعتقد أنه من المهم جدا أن نرى، بعد ما حققناه في الأسابيع الأخيرة، أن الخطر الأكبر لتفشي الفيروس هو على النظام الصحي"، متمنيا أن تجرى هذه الاختبارات بالطريقة "الأكمل ولتحقيق أفضل وقاية".

وأوضح أن تعديلات أدخلت على القانون ومعايير الاختبار لدى معهد روبرت كوخ، الهيئة الصحية في البلاد، لأخذ ذلك في الاعتبار، حيث صرح معهد كوخ بأن معدل الإصابة الذي تراقبه السلطات السياسية عن كثب، هو حاليا 0.9، مما يعني أن 10 أشخاص يحملون الفيروس يصيبون 9 آخرين، علما أن تدني المعدل دون 1.0 مؤخرا شجع حكومة أنغيلا ميركل على تخفيف تدابير الاحتواء.

ومنذ الأسبوع الماضي، فتحت المتاجر التي تبلغ مساحتها أقل من 800 متر مربع، وفي بعض المناطق استأنف طلاب المدارس الإعدادية والثانوية الدراسة.

ووفقا لأحدث أرقام معهد كوخ ليوم الأربعاء 29 أبريل، بلغ عدد الإصابات 157641 بزيادة 1304 عن اليوم السابق، وتوفي أكثر من 6100 شخص بسبب الفيروس.

أخبار ذات صلة

(رويترز): وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ60 ألفا

(رويترز): وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ60 ألفا

سيناريو نيوزيلندي للقضاء نهائيا على (كورونا)

سيناريو نيوزيلندي للقضاء نهائيا على (كورونا)

زاخاروفا: موسكو سترد نووياً على أي هجوم صاروخي من الغواصات الأمريكية

زاخاروفا: موسكو سترد نووياً على أي هجوم صاروخي من الغواصات الأمريكية

الصحة الاسرائيلية: ارتفاع حصيلة وفيات (كورونا) إلى 215

الصحة الاسرائيلية: ارتفاع حصيلة وفيات (كورونا) إلى 215

مسؤول أمريكي: إدارة ترامب تعتزم الإسراع بتطوير لقاح لكورونا

مسؤول أمريكي: إدارة ترامب تعتزم الإسراع بتطوير لقاح لكورونا

جنوب إفريقيا تسجل ارتفاعاً قياسياً في إصابات كورونا

جنوب إفريقيا تسجل ارتفاعاً قياسياً في إصابات كورونا

الصين تعتزم فتح &#34;المدينة المحرمة&#34; بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق

الصين تعتزم فتح "المدينة المحرمة" بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق

(يونيسكو) تُعلن إعادة فتح تدريجي للمدارس في العالم

(يونيسكو) تُعلن إعادة فتح تدريجي للمدارس في العالم

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

عريقات: نشكر اعضاء الكونغرس الذين طالبوا بالإفراج الفوري عن المساعدات الإنسانية لـ(أونروا)

عريقات: نشكر اعضاء الكونغرس الذين طالبوا بالإفراج الفوري عن المساعدات الإنسانية لـ(أونروا)

الاحتلال يعتقل شابًا من بلدة برطعة جنوب جنين

الاحتلال يعتقل شابًا من بلدة برطعة جنوب جنين

وفاة شاب متأثرا بجراحه إثر حادث سير ذاتي في جنين

وفاة شاب متأثرا بجراحه إثر حادث سير ذاتي في جنين

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان بعد الاعتداء عليهم بالبلدة القديمة في القدس

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان بعد الاعتداء عليهم بالبلدة القديمة في القدس

الشرطة تنشر تفاصيل مداهمة وكرٍ لتجارة المخدرات في الخليل

الشرطة تنشر تفاصيل مداهمة وكرٍ لتجارة المخدرات في الخليل

مجدلاني: سنُزود صندوق &#34;وقفة عز&#34; بالأسماء خلال أربعة أيام لصرف مساعدات لـ 9504 أُسر

مجدلاني: سنُزود صندوق "وقفة عز" بالأسماء خلال أربعة أيام لصرف مساعدات لـ 9504 أُسر

مستوطنون يمنعون مزارعي سبسطية من زراعة أراضيهم

مستوطنون يمنعون مزارعي سبسطية من زراعة أراضيهم

غانتس: كنت على يقين بأن جنودنا لن يعودوا أحياء من غزة

غانتس: كنت على يقين بأن جنودنا لن يعودوا أحياء من غزة

منوعات

إعلامية كويتية تنشر صورة نادرة لزوجة رامز جلال

إعلامية كويتية تنشر صورة نادرة لزوجة رامز جلال

نجم Friends يصدم جمهوره بأحدث ظهور له.. شاهد كيف تغير شكله

نجم Friends يصدم جمهوره بأحدث ظهور له.. شاهد كيف تغير شكله

رولا شامية تعلن طلاقها رسمياً بعد زواج ثلاثة أشهر

رولا شامية تعلن طلاقها رسمياً بعد زواج ثلاثة أشهر

هل يعلم الضيوف مسبقاً بوجود المقلب؟.. MBC تحسم الجدل حول برنامج رامز

هل يعلم الضيوف مسبقاً بوجود المقلب؟.. MBC تحسم الجدل حول برنامج رامز

حضن عبدالمحسن النمر للعراقية روان مهدي يُثير الجدل

حضن عبدالمحسن النمر للعراقية روان مهدي يُثير الجدل

عارضة الأزياء الفلسطينية جيجي حديد حامل بطفلها الأول منذ خمسة أشهر

عارضة الأزياء الفلسطينية جيجي حديد حامل بطفلها الأول منذ خمسة أشهر

ظهور نادر لصفاء أبو السعود.. شاهد كيف أصبحت

ظهور نادر لصفاء أبو السعود.. شاهد كيف أصبحت

وفاة الممثل الهندي عرفان خان بعد صراع طويل مع المرض

وفاة الممثل الهندي عرفان خان بعد صراع طويل مع المرض

غيث الإماراتي يكشف لأول مرة سبب إخفاء وجهه

غيث الإماراتي يكشف لأول مرة سبب إخفاء وجهه

مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن راتب رامز جلال ببرنامجه

مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن راتب رامز جلال ببرنامجه

عربي

وزير الأوقاف الأردني: المساجد ستبقى مغلقة لنهاية رمضان

وزير الأوقاف الأردني: المساجد ستبقى مغلقة لنهاية رمضان

وزير الصحة التونسي: تجنبنا وفاة 1000 شخص وإصابة 25 ألفا آخرين بكورونا

وزير الصحة التونسي: تجنبنا وفاة 1000 شخص وإصابة 25 ألفا آخرين بكورونا

محمد بن زايد: الإمارات قادرة على اجتياز أزمة كورونا

محمد بن زايد: الإمارات قادرة على اجتياز أزمة كورونا

مجلس النواب المغربي يصادق بالإجماع على قانون الطوارئ في البلاد

مجلس النواب المغربي يصادق بالإجماع على قانون الطوارئ في البلاد