شؤون فلسطينية

عريقات: نشكر اعضاء الكونغرس الذين طالبوا بالإفراج الفوري عن المساعدات الإنسانية لـ(أونروا)

عريقات: نشكر اعضاء الكونغرس الذين طالبوا بالإفراج الفوري عن المساعدات الإنسانية لـ(أونروا)
صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، عن شكره لأعضاء الكونغرس الأمريكي الذين طالبوا بتوفير وصرف مساعدات للفلسطينيين، بما يشمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)؛ لمواجهة وباء (كورونا) في مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان .

كما طالب عريقات في بيان وصل "دنيا الوطن"، اعضاء الكونغرس بتقديم المساعدات الى المرافق الصحية الستة التي تشمل شبكة مستشفيات القدس الشرقية.

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