دولي

مسؤول أمريكي: إدارة ترامب تعتزم الإسراع بتطوير لقاح لكورونا

مسؤول أمريكي: إدارة ترامب تعتزم الإسراع بتطوير لقاح لكورونا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مسؤول أمريكي كبير، أمس الأربعاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم الإسراع في تطوير لقاح لفيروس كورونا.

وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه أن الهدف هو توفير 100 مليون جرعة بحلول نهاية 2020، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

يذكر أن جامعة "جونز هوبكنز" كشفت أمس عن قفزة بالإصابات والوفيات بفيروس كورونا في أمريكا، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة و2096 وفاة، مقارنة مع 1378 أول أمس.

وقالت الجامعة التي تسجل بيانات السلطات الفدرالية والمحلية عن ضحايا كورونا، وكذلك وسائل الإعلام ومصادر أخرى مفتوحة، إن 2096 شخصا من المصابين بالفيروس التاجي توفوا في الولايات المتحدة في اليوم الأخير.

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