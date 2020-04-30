وفاة شاب متأثرا بجراحه إثر حادث سير ذاتي في جنين

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الشرطة الفلسطينية، عن وفاة شاب، (23 عاما)، من بلدة دير أبو ضعيف، شرقي مدينة جنين، الليلة، متأثرا بجراحه إثر حادث سير ذاتي.



وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة، في تصريح له، بأن الشاب تعرض لحادث سير ذاتي أثناء قيادته دراجة نارية يوم أمس في بلدة دير ابو ضعيف شرق مدينة جنين، وتم نقله إلى مستشفى الرازي في المدينة وأدخل العناية المركزة نظرا لإصابته حيث أعلن الأطباء عن وفاته اليوم .



وقال ارزيقات: "إن خبراء الحوادث فتحوا تحقيقا للوقوف على ظروف وملابسات الحادث".