دولي

جنوب إفريقيا تسجل ارتفاعاً قياسياً في إصابات كورونا

جنوب إفريقيا تسجل ارتفاعاً قياسياً في إصابات كورونا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطات جمهورية جنوب إفريقيا عن تسجيل ارتفاع قياسي في الحصيلة اليومية للمصابين بفيروس كورونا في البلاد.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية في البلاد تسجيل 354 حالة إصابة جديدة أمس الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 5350 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت الهيئة أن حصيلة اليوم تمثل ارتفاعا نسبته 73% بالمقارنة مع حصيلة يوم أمس.

وذكرت كذلك أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، لتصل حصيلة الوفيات إلى 103 حالات.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من مخاطر انتشار كورونا في القارة الإفريقية، مشيرة إلى ضعف منظومات الرعاية الصحية في معظم دول القارة والنقص في المستلزمات الطبية، فضلا عن الظروف الاقتصادية الصعبة.

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