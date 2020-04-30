أنباء أولية عن محاولة تنفيذ عملية دهس غرب جنين والاحتلال يعتقل شاباً

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، بأن هناك أنباء أولية عن محاولة تنفيذ عملية دهس، عند حاجز ريحان، قرب قرية برطعة غربي مدينة جنين.



بدوره، ادعى موقع (0404) الإسرائيلي، أن محاولة لتنفيذ عملية دهس، وقعت، مساء اليوم الأربعاء، على حاجز (ريحات) قرب برطعة في مدينة جنين.



وأشار الموقع، إلى أن حراس الأمن الإسرائيليين، اعتقلوا مشتبهاً به شمال الضفة، بإطلاق النار في الهواء، أسفر ذلك عن اصطدام السيارة، التي كان يقودها شاب بكتلة خرسانية، ومن ثم بموقع حارس الأمن، وتم اعتقاله بعد ذلك.