دولي

الصين تعتزم فتح "المدينة المحرمة" بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق

الصين تعتزم فتح "المدينة المحرمة" بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق
المدينة المحرمة في الصين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الصين، أنها ستعيد فتح "المدينة المحرمة" اعتباراً من يوم الجمعة، بعد إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، بسبب أزمة فيروس (كورونا)، في إشارة إضافية إلى سيطرة الصين على انتشار الفيروس على أراضيها.

وكانت السلطات، قد أغلقت في 25 كانون الأول/ يناير جميع مناطق الجذب السياحي، ومن بينها القصر الإمبراطوري الشاسع الذي يقع بمحاذاة ساحة تيانامين في إطار إجراءات احتواء الفيروس.

وأعلن متحف القصر الذي يدير المدينة المحرمة، اليوم الأربعاء، أنه سيعاد فتحها اعتبارا من 1 أيار/ مايو، مع تحديد عدد الزوار بخمسة آلاف يومياً مقابل 80 ألفاً قبل انتشار الوباء، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وستفرض السلطات على الزوار، ارتداء الكمامات وإظهار معلومات صحية خاصة على تطبيق خاص على الهاتف المحمول، إضافة إلى فحص الحرارة ومراعاة للتباعد الاجتماعي بمعدل متر بين الشخص والآخر، وبعد نصف ساعة من الإعلان تم حجز نحو 2500 تذكرة في 1 أيار/ مايو، وفقاً لموقع التذاكر.

وفي حين أن معظم دول العالم ما زالت تفرض إجراءات العزل، تواصل الصين استئناف العمل، وتعيد فتح المدارس ورفع القيود المفروضة على الحركة مع انخفاض عدد الإصابات وعدم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة منذ أسبوعين، وأعلنت بكين في وقت سابق أن متاحف بكين، سيعاد فتحها تدريجيا اعتبارا من 1 أيار/ مايو.

كما خفضت بكين حالة الطوارئ من أعلى مستوى، ورفعت شروط الحجر الصحي على المسافرين المحليين من المناطق "المنخفضة المخاطر".

وذكرت قناة (سي سي تي في) الصينية، أن الوافدين على بكين من بؤرة تفشي الفيروس في مقاطعة هوباي، بالإضافة إلى المسافرين القادمين من الخارج لا يزال يفرض عليهم استكمال الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

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