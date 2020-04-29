شاهد: شرطة نيويورك تفرق آلاف اليهود تحدوا الحظر بسبب جنازة



وأضاف، أن الطائفة المنتمي لها الحاخام والشرطة، كلاهما فوجئ بعدد الذين حضروا، وفق ما ذكرت وكالة (رويترز).



وقال سيلبر: "كان هذا حدثاً منفردا نظمته طائفة، لا يجب أن تؤثر واقعة الليلة الماضية بالسلب على الحاسيديم، وسكان وليامزبرغ، والجماعة اليهودية المحافظة أو الجماعة اليهودية بأكملها".



وكتب حاكم الولاية على (تويتر)، الثلاثاء، أنه وجه شرطة المدينة "باستدعاء أو حتى القبض على الذين يتجمعون في مجموعات كبيرة".



وأضاف: "يتعلق الأمر بوقف هذا المرض، وإنقاذ الأرواح"، وقتل وباء (كوفيد- 19) أكثر من 23 ألف شخص في ولاية نيويورك، رغم أوامر البقاء بالمنزل، وإغلاق المدارس والأعمال التجارية.







رام الله - دنيا الوطنفرقت شرطة نيويورك، حشداً كبيراً من اليهود المتشددين، شارك في جنازة حاخام، في تحد لإجراءات العزل العام المطبقة بأنحاء الولاية، بسبب فيروس (كورونا) المستجد.وقال مفوض شرطة المدينة، ديرموت شيا، الأربعاء: "إن أوامر استدعاء صدرت بحق نحو 12 شخصاً، لارتكابهم مخالفات مختلفة خلال التجمع في بروكلين مساء الثلاثاء، الذي يقدر أنه "جمع آلاف الأشخاص في كتلة واحدة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وأشرف حاكم الولاية بيل دي بلاسيو شخصياً على عملية تفريق المتجمعين من أتباع طائفة الحاسيديم في حي وليامزبرغ في بروكلين، الذين احتشدوا في وقت متأخر؛ لتشييع جنازة الحاخام حاييم ميرتز، بعد وفاته بفيروس (كورونا) المستجد.وقال ميتشل سيلبر، المدير التنفيذي في مبادرة الأمن المجتمعي، وهو برنامج لحماية المؤسسات اليهودية، إن طائفة يهودية، شاركت مع الشرطة في وضع خطة لغلق الشوارع، من أجل إلزام الجنازة بقيود التباعد الاجتماعي.