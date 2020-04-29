الخارجية: وفاة أحد أبناء الجالية الفلسطينية في روسيا بفيروس (كورونا)

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بوفاة أحد أبناء الجالية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بفيروس (كورونا) في روسيا الاتحادية.





وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، أن المواطن محمد أحمد بدر (62 عاماً)، وهو أحد أبناء الجالية الفلسطينة في روسيا الاتحادية، توفي إثر إصابته بفيروس (كورونا)، وهو من لاجئي مخيمات لبنان، وحاصل على الجنسية الروسية، وتعتبر هذه حالة الوفاة الأولى بين أبناء الجالية في روسيا، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

رام الله - دنيا الوطن