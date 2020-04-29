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شؤون فلسطينية

الخارجية: وفاة أحد أبناء الجالية الفلسطينية في روسيا بفيروس (كورونا)

الخارجية: وفاة أحد أبناء الجالية الفلسطينية في روسيا بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بوفاة أحد أبناء الجالية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بفيروس (كورونا) في روسيا الاتحادية.

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، أن المواطن محمد أحمد بدر (62 عاماً)، وهو أحد أبناء الجالية الفلسطينة في روسيا الاتحادية، توفي إثر إصابته بفيروس (كورونا)، وهو من لاجئي مخيمات لبنان، وحاصل على الجنسية الروسية، وتعتبر هذه حالة الوفاة الأولى بين أبناء الجالية في روسيا، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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