دولي

عائلة غولدين: هناك فرصة لأن تعيد حماس ابننا هدار وشاؤول ومنغستو والسيد

عائلة غولدين: هناك فرصة لأن تعيد حماس ابننا هدار وشاؤول ومنغستو والسيد
رام الله - دنيا الوطن
قالت عائلة الجندي المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، هدار غولدين: "هناك فرصة لأن تعيد حماس ابننا هدار، والضابط أرون شاؤول وأفيرا منغستو وهشام السيد"، بحسب ما جاء على موقع القناة 13 الإسرائيلية.

وأضافت العائلة: "إن تفويت الفرصة الآن، هو انعدام للمسؤولية الوطنية"، لافتة إلى أن منسق شؤون الاسرى والمفقودين يارون بلوم، يتصل بها ويضعها في تطورات الأمر.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد عقد، الأسبوع الماضي، اجتماعًا بشأن ملف الجنود المحتجزين لدى حركة (حماس) في قطاع غزة.

وقالت القناة 13: "إن نتنياهو عقد اجتماعاً عبر الهاتف بشكل آمن للجنة الوزارية لشؤون الأسرى والمفقودين؛ لمناقشة الاتصالات مع حركة (حماس) عبر الوسطاء، بخصوص صفقة تبادل الأسرى".

وأضافت القناة: "كان هذا أول اجتماع للجنة الوزارية، حول هذا الموضوع".

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