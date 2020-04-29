وزير الخارجية الأمريكي: ندرس كل الخيارات لتمديد حظر الأسلحة على إيران

مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة، تدرس كل الخيارات؛ لتمديد حظر بيع الأسلحة التقليدية لإيران، الذي ينتهي في تشرين الأول/ أكتوبر 2020.



وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: "نطلب من شركائنا (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) اتخاذ التدابير التي يمكنهم اتخاذها، سنعمل مع مجلس الأمن الدولي؛ لتمديد حظر بيع الأسلحة لإيران"، بحسب ما جاء على موقع (مونت كارلو).



وأضاف: "في حال لم نتمكن من حث الآخرين على التحرك، ستدرس الولايات المتحدة كل الخيارات؛ للتوصل إلى ذلك".



ويندرج الحظر في إطار قرار صدر في 2015 عن مجلس الأمن يصادق على الاتفاق المبرم بين الدول العظمى وطهران؛ لمنعها من حيازة القنبلة الذرية.



لكن هذا الاتفاق، لم يصمد منذ اعلان واشنطن انسحابها منه في 2018 وإعادة فرض عقوبات، أكثر تشدداً على طهران، التي لم تعد تحترم بدورها كل تعهداتها النووية.



وبالتالي، فان أي تمديد لهذا الحظر، قد يصطدم بـ (فيتو) من روسيا والصين، اللتين رفضتا الانسحاب الأميركي من الاتفاق.