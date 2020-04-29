الصحة الفرنسية: تسجيل 427 وفاة جديدة بـ (كورونا) والإجمالي 24087 حالة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 427 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 24087 حالة اليوم الأربعاء.



ويشكل ذلك ارتفاعاً نسبته 1.8%، وهذا أكثر بقليل مما تم تسجيله أمس الثلاثاء، حين بلغ عدد الوفيات الجديدة 367 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وانخفض عدد المصابين في المستشفيات من 27484 شخصاً أمس، إلى 26834 شخصاً اليوم، كما انخفض عدد المصابين في غرف العناية المركزة من 4387 إلى 4207 أشخاص، فيما يستمر انخفاض تلك الأعداد منذ أكثر من أسبوعين.



وكان رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، قد عرض أمس الثلاثاء، خطة لتخفيف إجراءات العزل في البلاد، ابتداء من 11 أيار/ مايو المقبل.