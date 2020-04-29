اقتراب طائرة استطلاع أمريكية لمسافة 25 كم من المواقع الروسية في سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

نفذت طائرة استطلاع أمريكية من طراز (P-8A بوسيدون)، يوم الأربعاء، تحليقاً استطلاعياً جديداً طويلاً فوق القسم الشرقي من المتوسط، حيث قاعدتي (حميميم وطرطوس) الروسيتان على الساحل السوري.



وأفادت مواقع غربية على الإنترنت، تتابع حركة الطائرات العسكرية، بأن الطائرة، انطلقت من قاعدة سيغونلا في صقلية، وقامت بتحليق استطلاعي على طول الساحل السوري، وفقاً لما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وفي منطقة القواعد الروسية، اقتربت الطائرة من الساحل السوري على مسافة 25 كم فقط، أي أنها حلّقت تقريباً على طول حافة الحدود البحرية على بعد 22 كم من الساحل، فيما استمر التحليق حوالي الساعة، وعلى ارتفاع 6 آلاف متر.



خلال نيسان/ أبريل الحالي، نفذت طائرات الاستطلاع الأمريكية، ما لا يقل عن 13 تحليقاً تجسسياً بالقرب من القواعد الروسية في سوريا.



وفي 19 نيسان/ أبريل، قامت مقاتلة روسية من طراز (سو- 35) باعتراض طائرة استطلاع أمريكية من طراز (P-8A بوسيدون)، فوق المياه الدولية، عندما اقتربت من القواعد الروسية.



وقال مصدر، في قاعدة (حميميم): "بعد اقترابه من الطائرة المجهولة، حدد طيار المقاتلة الروسية الرقم الجانبي للطائرة، وتبين أنها تابعة للبحرية الأمريكية، وقام بمرافقتها حتى غيّرت مسار تحليقها، وابتعدت عن المواقع العسكرية الروسية".



وشدد المصدر، على أن كل تحليقات الطيران الحربي الروسي جرت وتجري وفقاً للقواعد الدولية الخاصة باستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة.