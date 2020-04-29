تطورات (كورونا) بالعالم.. روسيا على أعتاب الـ 100 إصابة



وصل عدد مصابي فيروس (كورونا) المستجد حول العالم، حتى مساء الأربعاء، إلى 3 ملايين و190 ألفاً و584، فيما بلغ عدد المتعافين 986 ألفاً و725. أما عدد الوفيات، فوصل إلى 225 ألفاً و857، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس (كورونا) على الصعيدين العربي والدولي:



- مصدر مسؤول بالداخلية السعودية: السماح بالدخول والخروج من محافظة القطيف، اعتباراً من الخميس المقبل، واستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساء.



- السودان: 57 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و3 حالات وفاة.



- العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يدعو إلى "عدم التسرع في اتخاذ قرارات تخفيف الحظر، لكي لا يعود فيروس (كورونا) للانتشار بقوة".



- الإمارات: ارتفاع عدد حالات الشفاء من (كورونا) إلى 2329، والكشف عن 549 إصابة جديدة بالفيروس المستجد.



- وزارة الصحة العراقية: تسجيل 75 إصابة جديدة بـ (كورونا) ليصبح إجمالي الإصابات 2003، فيما تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 92 حالة.



- كبير الأطباء في البيت الأبيض: عقار رمديسيفير أظهر "أثراً واضحاً" في علاج مرضى (كورونا).



- وزارة الصحة الفرنسية: مجموع الوفيات بفيروس (كورونا) يرتفع إلى أكثر من 24 ألف وفاة.



- منظمة الصحة العالمية، تقول إنها تصرفت "بسرعة وحسم" مع فيروس (كورونا).



- المغرب: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 4321، وتسجيل 3 وفيات جديدة؛ ليصبح إجمالي الوفيات 168.



- إيطاليا: 2086 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليبلغ إجمالي الإصابات 203591، وتسجيل 323 وفاة جديدة؛ ليصبح إجمالي الوفيات 27682.



- وزارة الصحة التركية: تسجيل 2936 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و89 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 3081.



- بريطانيا: ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات بفيروس (كورونا) إلى 26097.



- وزارة الصحة المصرية: تسجيل 21 وفاة و226 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



- المجلس الانتقالي في عدن اليمنية يعلن حظر التجول ‎الشامل بدءا من منتصف ليل الأربعاء، لمدة 3 أيام، ويقرر ‏إغلاق المساجد ومنع صلاة الجماعة لمدة أسبوعين، للحد من انتشار فيروس (كورونا).



- تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في الأردن لقادمين من الخارج، ليرتفع العدد الكلي إلى 451 إصابة، وتسجيل 8 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 356 حالة.



- وزير الإعلام الأردني: خطة لإعادة الطلبة في الخارج اعتباراً من الخامس من الشهر المقبل.



- وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع الإجمالي إلى 3848، وارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 1702، ووصول إجمالي الوفيات إلى 444، بعد تسجيل 7 وفيات جديدة.



- لجنة الطوارئ الوطنية في اليمن تعلن على (تويتر) تسجيل 5 إصابات بفيروس (كورونا) في مدينة عدن.



- وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: السعودية ساعدت الحكومة اليمنية في مواجهة انتشار فيروس (كورونا).



- اليابان تعلن تمديد حالة الطوارئ بسبب انتشار فيروس (كورونا).



- اتحاد النقل الجوي الدولي: انخفاض قياسي يبلغ 53% في حركة الطيران خلال آذار/ مارس الماضي.



- المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني يقول: إن بوريس جونسون استأنف مهام العمل من مكتبه.



- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 169 حالة تعاف جديدة من فيروس (كورونا)، و5 وفيات إضافية و1325 إصابة جديدة.



- الحكومة الألمانية تتوقع ركوداً في 2020 هو الأسوأ منذ 50 عاماً.



- هولندا تسجل 145 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) و386 إصابة إضافية.



- تونس تعلن عودة العمل في الصناعات الغذائية والإنشاءات وجزء من القطاع العام بدءاً من 4 أيار/ مايو، وإعادة فتح المراكز التجارية في 11 أيار/ مايو.



- وزارة الصحة القطرية: تسجيل 643 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



- وزارة الصحة الكويتية: 300 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة والإجمالي يبلغ 3740.



- وزير الصحة الكويتي، يعلن عن شفاء 213 حالة من المصابين بفيروس (كورونا)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 1389.



- بريطانيا: زعيم حزب العمال المعارض يقول: إن إحصائياته تظهر تسجيل 27241 وفاة بفيروس (كورونا).



- لبنان: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع الإجمالي إلى 721 إصابة.



- تركيا: تسجيل 2392 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و92 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2992 حالة.



- بريطانيا: مجموع وفيات فيروس (كورونا) في مستشفيات إنجلترا يرتفع إلى 19301 وفاة.



- وزارة الصحة المغربية: تسجيل 112 حالة تعافٍ جديدة، وحالتي وفاة بـ (كورونا)، و37 إصابة جديدة، ليصل مجموع المصابين إلى 4289.



- وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات من جراء فيروس (كورونا) إلى 5957.



- إسبانيا تعلن عن نحو 450 وفاة جديدة بسبب فيروس (كورونا)، وأكثر من ألفي إصابة.



- السلطات العراقية، تعلن عن تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قضاء الهارثة بمحافظة البصرة.



- الفلبين تعلن تسجيل 28 حالة وفاة و542 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



- إسرائيل تعلن تسجيل حالتي وفاة و54 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



- روسيا تسجل 5841 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة.



- الهند تسجل 73 وفاة، وأكثر من 1800 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة.



- الإعلان في ألمانيا عن تسجيل 1304 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) و202 وفاة.



- سجل البر الرئيسي الصيني 22 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، مقارنة مع ست حالات قبلها بيوم؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد حتى الآن إلى 82858، ولم تسجل البلاد وفيات منذ أكثر من أسبوع.

رام الله - دنيا الوطنأصبح عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد على وشك كسر حاجز الـ 100 ألف إصابة في روسيا، الأربعاء، فيما ازدادت الأوضاع سوءاً في قضاء جنوبي العراق، أعلنته السلطات "منطقة موبوءة"، الثلاثاء.