ارتفاع حصيلة وفيات (كورونا) في إسرائيل إلى 215

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الوفيات، جراء فيروس (كورونا) إلى 215 حالة، والإصابات إلى 15835.



وذكرت الوزارة، أن من بين الإصابات 115 حالة خطيرة، و83 بحالة متوسطة، 77188 طفيفة، و90 مصاباً موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي.