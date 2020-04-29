نتنياهو يجتمع مع وزرائه لبحث صفقة التبادل مع حركة (حماس)

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رام الله - دنيا الوطن

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، اجتماعًا بشأن ملف الجنود المحتجزين لدى حركة (حماس) في قطاع غزة.



وقالت القناة 13 تحت بند "نشر أول": إن نتنياهو عقد اجتماعاً عبر الهاتف بشكل آمن للجنة الوزارية لشؤون الأسرى والمفقودين؛ لمناقشة الاتصالات مع حركة (حماس)، بخصوص صفقة تبادل الأسرى.



وأضافت القناة، "كان هذا أول اجتماع للجنة الوزارية، حول هذا الموضوع".



وكان رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، قال في وقت سابق: إن "هناك بعض الأطراف والوسطاء، اتصلوا بالحركة، واستوضحوا منا حول الآفاق، التي يمكن التحرك بشأنها بخصوص صفقة تبادل الأسرى".