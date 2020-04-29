برلماني بريطاني لحكومة جونسون: الإخوان يستغلون أزمة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

طالب أندرو روزينديل، النائب في البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين، وزراء حكومة بلاده، بالإجابة عن تساؤلات بشأن ما أسماه "تزايد أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في ظل تفشي فيروس كورونا" في المملكة المتحدة.



وتقدم روزينديل، بتساؤلات حول المستويات المتزايدة من أنشطة جماعة الإخوان في كل من بريطانيا والعالم، وفق ما ذكرت صحيفة (ذا ناشونال).



وتحدث النائب عن مخاوف، من أن جماعة الإخوان، قد تكون استفادت من جائحة (كورونا؛ لتوسيع نفوذها في أكثر من مكان في العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة.



وتوجه روزينديل بتساؤلاته لوزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، حول التقييم الذي أجرته بشأن زيادة نشاط الإخوان في بريطانيا، نتيجة للانكماش الاقتصادي في ظل انتشار فيروس (كورونا).



ووجهه روزينديل إلى وزير الخارجية دومينيك راب، طلب السياسي البريطاني المحافظ، إجراء تقييم لـ "أثر الانكماش الاقتصادي العالمي على مستوى أنشطة التجنيد، التي تقوم بها الجماعة في الخارج".



ودعا النائب البريطاني بلاده لحظر من وصفهم بـ "المنظمات المتطرفة" التي تستخدم البلاد قاعدة لجمع الأموال والتحريض على العنف، من خلال المنظمات والمؤسسات المجتمعية.