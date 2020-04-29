الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان بعد الاعتداء عليهم بالبلدة القديمة في القدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وقالت وكالة (وفا) الرسمية: إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشبان الثلاثة، بعد الاعتداء عليهم بوحشية قبل موعد الافطار في حيْ عقبة الخالدية في القدس المحتلة.
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وقالت وكالة (وفا) الرسمية: إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشبان الثلاثة، بعد الاعتداء عليهم بوحشية قبل موعد الافطار في حيْ عقبة الخالدية في القدس المحتلة.
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