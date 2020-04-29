الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان بعد الاعتداء عليهم بالبلدة القديمة في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.



وقالت وكالة (وفا) الرسمية: إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشبان الثلاثة، بعد الاعتداء عليهم بوحشية قبل موعد الافطار في حيْ عقبة الخالدية في القدس المحتلة.