الأمم المتحدة تتوقع بطالة بمستوى تاريخي بـ 1.6 مليار عاطل

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رام الله - دنيا الوطن

قدّرت الأمم المتحدة، عدد العمّال، الذين سيفقدون وظائفهم في الربع الثاني من هذا العام، جراء تفشي وباء (كورونا) المستجد، بـ 1.6 مليار شخص، 75% منهم، من عمّال "الاقتصاد غير الرسمي".



ووفق صحيفة (الشرق) القطرية، فقد ذكرت دراسة نشرتها منظمة العمل الدولية حديثًا، بأن إجمالي ساعات العمل، سينخفض في هذه الفترة بنسبة 10.5% مقارنة بالربع الذي سبق الأزمة، ما يعني فقدان 305 ملايين وظيفة بدوام كامل.



وأكدت الدراسة، أن عدد العمال، الذين يقيمون في دول تفرض إغلاق أماكن العمل، تراجع من 81% إلى 68% في الأسبوعين الأخيرين، أي بعد رفع الإغلاق في الصين، إلا أنه من المتوقع أن يتدهور الوضع أكثر في ربع العام الثاني.



وأوضحت الدراسة، أن الفئة العمالية الأكثر تضررًا من الشلل الاقتصادي، هي تلك التي تعمل دون إشراف من قبل اللوائح الحكومية، أو إطار مهني خاضع للضريبة، وخصوصًا في مجال الضيافة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والعقارات، والأنشطة التجارية.



وذكر المدير العام للمنظمة، غي رايدر، خلال عرض دراسة منظمته الجديدة حول التداعيات الاقتصادية للإغلاق المرتبط بالوباء، إلى أن "ملايين الشركات في العالم ليست لديها مدخرات تساعدها على الصمود، كما لا يمكنها الاقتراض، لذلك إن لم نساعدها منذ الآن، فستزول بكل بساطة".