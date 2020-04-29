بومبيو: لن نسمح لإيران بشراء أسلحة تقليدية عند رفع حظر السلاح

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

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رام الله - دنيا الوطن

تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن بلاده لن تسمح لإيران بشراء أنظمة أسلحة تقليدية عندما يتم رفع حظر السلاح، مؤكدا ‏أنهم سيعملون مع الأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على إيران.



وأوضح بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، أن الطائرات الإيرانية تواصل نقل المقاتلين في الشرق الأوسط، وفق ما نقلت (العربية.نت).



وطالب الزعماء العراقيين بالتخلي عن نظام المحاصصة الطائفية والتوصل إلى توافقات لتشكيل حكومة.