شؤون فلسطينية

مجدلاني: سنُزود صندوق "وقفة عز" بالأسماء خلال أربعة أيام لصرف مساعدات لـ 9504 أُسر

مجدلاني: سنُزود صندوق "وقفة عز" بالأسماء خلال أربعة أيام لصرف مساعدات لـ 9504 أُسر
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني: إن 9504 أُسر من الفقراء الجدد في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستتلقى مساعدة بقيمة 500 شيكل لكل أسرة عبر صندوق "وقفة عز ".

جاء حديث مجدلاني، مساء اليوم الأربعاء، في الإيجاز الصحفي اليومي، حول مستجدات فيروس (كورونا) في فلسطين، بمشاركة وزيرة الصحة مي الكيلة، والناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم.

وأوضح مجدلاني، أن وزارة التنمية، ستقوم بتزويد صندوق "وقفة عز" بالأسماء خلال 4 أيام، وسيتم صرف مساعدات لـ 9504 أُسر فقيرة، لمرة واحدة بواقع 500 شيكل للأسرة، وبقيمة بلغت 4 ملايين و752 ألف شيكل، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات المالية والفنية.

واستعرض مجدلاني في الإيجاز الصحفي التدخلات والاستجابات التي تمت، أثناء الجائحة، حسب خطة الاستجابة الطارئة لوزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، موضحاً أن عدد الأسر الكلي المستفيدة بلغ: (109,892)، (549,460 فرداً) فيما بلغت للمساعدات من جميع التدخلات: 34,743,520 شيكل.

وأشار مجدلاني إلى مساعدات عينية وطرود غذائية، تم توزيعها على 98410 أسر في جميع محافظات الوطن، في الضفة وغزة، بقيمة مالية بلغت 26 مليون شيكل، كما تم صرف 200 ألف شيكل لحوالي 200 أسرة، تعاني من وضع طارئ وملح تقدمت للوزارة، وتوزيع طرود غذائية على أهلنا وشعبنا في مخيمات سوريا ولبنان بقيمة 3.5 مليون شيكل، بمجموع كلي تجاوز 34 مليون شيكل، لنحو 125 ألف أسرة.

وشكر مجدلاني صندوق "وقفة عز"، والبنوك الفلسطينية التي تبرعت للأسر الفقيرة، وكل من تبرع ووفر طروداً غذائية وصحية لأبناء شعبنا، والتي تم توفيرها بالشراكة والتعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية.

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