مستوطنون يمنعون مزارعي سبسطية من زراعة أراضيهم

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

منع مستوطنون، اليوم الأربعاء، مزراعين من بلدة سبسطية شمال نابلس، من زراعية أراضيهم.



وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن مستوطنين مسلحين طردوا المزارعين من أراضيهم الزراعية بقوة السلاح، مضيفا أن المستوطنين لهم أطماع في الاستيلاء على المزيد من الأراضي، إضافة إلى اطماعهم بالاستيلاء على المواقع الاثرية في البلدة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.