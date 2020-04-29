شؤون فلسطينية

غانتس: كنت على يقين بأن جنودنا لن يعودوا أحياء من غزة

غانتس: كنت على يقين بأن جنودنا لن يعودوا أحياء من غزة
بيني غانتس زعيم حزب (أزرق أبيض)
رام الله - دنيا الوطن
قال بيني غانتس، رئيس حزب (أزرق أبيض): "عندما كنت أنظر إلى جنودنا، وهم يدخلون إلى غزة في أول ليلة من الهجوم البري خلال حرب 2014، كنت على يقين بأنه لن يعود جميعهم أحياء". 

تصريحات غانتس، جاءت بمناسبة يوم ذكرى قتلى المعارك الإسرائيلية، في الحرب الأخيرة على غزة 2014.

ووفقًا لموقع (واللا) الإسرائيلي، تطرق غانتس أيضًا إلى قضية الجنود الأسرى المعتقلين لدى حركة (حماس) في غزة، قائلًا: "يجب علينا أن نتذكر الجندي شاؤول والضابط هدار، وإلى جانبهم أفيرا وهشام المعتقلين في غزة، حيث يجب علينا بذل كل جهودنا لاستعادتهم".

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