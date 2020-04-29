مرشح بالانتخابات الأمريكية: أعارض ضم إسرائيل لأراضٍ في الضفة الغربية





وبحسب مستشاره للسياسات الخارجية، أكد بايدن ذلك أمام نشطاء يهود في الحزب، مضيفًا أنه يعارض دائمًا خطوات أحادية الجانب قد تضع عراقيل أمام تطبيق حل الدولتين.

رام الله - دنيا الوطنذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، أن مرشح "الحزب الديمقراطي" للانتخابات الأمريكية، جون بايدن، عارض الخطوة الإسرائيلية لضم أراضٍ في الضفة الغربية.