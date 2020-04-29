شؤون فلسطينية

"الخارجية": نجاح الجهود الفلسطينية الأردنية لإعادة العالقين

"الخارجية": نجاح الجهود الفلسطينية الأردنية لإعادة العالقين
معبر الكرامة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، إنه بعد استكمالها لكافة الجهود المطلوبة وعبر فريق العمل المصغر بها، وفريق سفارة دولة فلسطين في الأردن في متابعة تفاصيل أمر العالقين في الأردن الشقيق، وعبر التنسيق الكامل مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، تم التمكن من إنهاء جميع الترتيبات المتعلقة بعودتهم.

يأتي ذلك بعد استكمال عملية التنظيم الأولى من تلقي مئات الاتصالات والرد على استفسارات مواطنينا العالقين على مدار الساعة وترتيب وتنظيم كشوفاتهم من أسماء وارقام هواتف وجوازات سفر وعناوين إقامة، وبعد التنسيق الكامل مع دولة رئيس الوزراء بخصوص تلك العودة ومناقشتها تفصيلا في مجلس الوزراء، والتأكد من جاهزية وزارة الصحة للقيام بعملية الفحص في الاستراحة قبل نقلهم إلى محافظاتهم، وتعاون إدارة المعابر في هذه الترتيبات، انتقلت المرحلة الأخيرة الى جهاز المخابرات العامة لإتمام الترتيبات المطلوبة مع الجانب الاردني والتي تكللت بالنجاح، وفق بيان لوزارة الخارجية نشرته عبر موقعها على الانترنت.

وقالت الوزارة إن تم الاتفاق على بدء دخول عالقينا من يوم الأحد القادم وبقدرة فحص واستيعاب تصل إلى 500 مواطن عالق لكل يوم حتى انتهاء إعداد العالقين المسجلين وفق قوائم وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية. 

وتقدمت الوزارة بخالص التقدير والشكر للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على دعمها وإسنادها ورعايتها للعالقين وتقديم جميع التسهيلات لتأمين عودتهم إلى عائلاتهم وذويهم، و تشكر أيضا سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين على جهوده في متابعة هذه القضية.

كما تقدمت بالشكر لكل شركائنا المحليين من جهاز المخابرات العامة و رئيسه اللواء ماجد فرج ووزارة الداخلية ووزارة الصحة وهيئة الشؤون المدنية وهيئة المعابر، وكل من سفارة دولة فلسطين في المملكة الأردنية الهاشمية والجهد المميز لفريق العمل المصغر في وزارة الخارجية والمغتربين والذي كان يجمع الليل بالنهار للتأكد من سلامة العالقين وتجهيز كامل المعلومات المطلوبة من الجانب الاردني لضمان عودتهم. 

وأكدت الوزارة أن هذا الجهد برمته تم بتعليمات مباشرة من رئيس الوزراء وبتوجيهات الرئيس محمود عباس الذي تابع معنا هذه العملية منذ اللحظة الأولى. وسيستكمل رئيس جهاز المخابرات العامة في القريب العاجل جهوده المميزة مع الجانب الاردني حتى تتمكن اللجنة الوزارة المشكلة من عديد الوزارات وبرئاسة الخارجية من الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي التمكن من اعادة بقية العالقين في دول العالم عبر مطار الملكة علياء الدولي في عمان.

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