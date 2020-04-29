عشرات المستوطنين يقتحمون خربة طانا شرق نابلس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، عصر اليوم الأربعاء، خربة طانا الواقعة إلى الشرق من بلدة بيت فوريك قضاء مدينة نابلس.



وأفاد شهود عيان، بأن قرابة خمسين مستوطنا اقتحموا منطقة العين في خربة طانا، ضمن محاولاتهم الحثيثة للسيطرة عليها.



وتقع خربة طانا على بعد خمسة كيلو مترات من بلدة بيت فوريك، ويبلغ عدد سكانها قرابة250 مواطن، يعمل أغلبهم في تربية ورعي المواشي والزراعة، وتتعرض لاقتحامات متكررة من قبل المستوطنين والاحتلال بهدف تهويدها وطرد المواطنين منها.