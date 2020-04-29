"الصحة العالمية": غزة لم تبدأ منحنى انتشار (كورونا) والأمر مجرد مسألة وقت

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، أن قطاع غزة سيواجه جائحة (كورونا) عاجلاً أم آجلاً.



وأعربت المنظمة على لسان عبد الناصر صبح، مدير بغزة، عن أملها أن يتأخر وقت وصول الفيروس إلى داخل المجتمع حتى يتم الانتهاء من الاستعدادات الطبية اللازمة لمواجهة الأزمة، منوهاً بأن غزة لم تبدأ في منحنى الانتشار وأن الأمر مجرد مسألة وقت.



وأوضح: أن جائحة فيروس (كورونا) زادت العبء على القطاع الصحي في قطاع غزة، بالإضافة إلى التحديات التي كان يواجهها من نقص للأجهزة الطبية والأدوية والمستهلكات الطبية التي تصل إلى نسبة 50%، مشيراً إلى أن انتشار الفيروس في القطاع، مجرد مسألة وقت.



وأشاد بدور المانحين في دعم نشاطات منظمة الصحة العالمية في فلسطين، مشيراً إلى أن المنظمة استطاعت الحصول على ثلث الموازنة التي طلبتها لتمويل نشاطات المتعلقة بمجابهة جائحة فيروس (كورونا) وقدرها 34 مليون دولار أمريكي.



وأكد على دور منظمة الصحة العالمية في تنسيق الجهود بين السلطات المحلية في غزة والسلطة الفلسطينية في رام الله وكذلك مع الجانب الإسرائيلي وإدخال المساعدات الطبية في أوقات متأخرة، وفق ما نقل موقع (الأمم المتحدة) عبر الانترنت.





رام الله - دنيا الوطن