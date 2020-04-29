شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: لا صحة لما ورد على لسان الكيلة وزيادة عدد المتعافين

"الصحة" بغزة: لا صحة لما ورد على لسان الكيلة وزيادة عدد المتعافين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة بغزة اليوم الأربعاء، أنه لا صحة لما ورد على لسان وزيرة الصحة في رام الله، مي الكيلة، حول انتكاسة أحد الحالات بالقطاع.

وأضافت في الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هناك تعافي لحالتين جديدتين، ليصبح عدد المتعافين 12 ولازال هناك خمس حالات تحت العلاج.

وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، نفى الأنباء التي أوردتها وزيرة الصحة مي الكيلة حول وجود حالة انتكاسة في المحافظات الجنوبية.

وقال معروف، في تصريح له عبر (فيسبوك): "لا صحة لخبر انتكاسة أحد مصابي كورونا في قطاع غزة".

يذكر أن وزيرة الصحة أعلنت تسجيل ست إصابات جديدة بفلسطين، مشيرةً إلى وجود انتكاسة لحالة في المحافظات الجنوبية. 

أخبار ذات صلة

(حشد): استمرار تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

(حشد): استمرار تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

&#34;الخارجية&#34;: نجاح الجهود الفلسطينية الأردنية لإعادة العالقين

"الخارجية": نجاح الجهود الفلسطينية الأردنية لإعادة العالقين

عشرات المستوطنين يقتحمون خربة طانا شرق نابلس

عشرات المستوطنين يقتحمون خربة طانا شرق نابلس

محافظ بيت لحم يوعز باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لإجراءات السلامة

محافظ بيت لحم يوعز باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لإجراءات السلامة

&#34;الصحة العالمية&#34;: غزة لم تبدأ منحنى انتشار (كورونا) والأمر مجرد مسألة وقت

"الصحة العالمية": غزة لم تبدأ منحنى انتشار (كورونا) والأمر مجرد مسألة وقت

ملحم: وزارة المالية من تحدد نسبة الرواتب حسب ما يردها للخزينة

ملحم: وزارة المالية من تحدد نسبة الرواتب حسب ما يردها للخزينة

نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين: نؤيد الرئيس قيس سعيد برفضه مصطلح &#34;التطبيع&#34;

نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين: نؤيد الرئيس قيس سعيد برفضه مصطلح "التطبيع"

الرئيس عباس يوقع قرارين بإلغاء التعديلات على قانونين سابقين

الرئيس عباس يوقع قرارين بإلغاء التعديلات على قانونين سابقين

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

(حشد): استمرار تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

(حشد): استمرار تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

عشرات المستوطنين يقتحمون خربة طانا شرق نابلس

عشرات المستوطنين يقتحمون خربة طانا شرق نابلس

محافظ بيت لحم يوعز باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لإجراءات السلامة

محافظ بيت لحم يوعز باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لإجراءات السلامة

اعتقال 71 شخصاً وحجز 40 مركبة وخمس دراجات نارية مخالفين لحالة الطوارئ

اعتقال 71 شخصاً وحجز 40 مركبة وخمس دراجات نارية مخالفين لحالة الطوارئ

&#34;الاقتصاد&#34; تحيل مخالفين للنيابة العامة وتضبط طنين سلع تالفة

"الاقتصاد" تحيل مخالفين للنيابة العامة وتضبط طنين سلع تالفة

&#34;قوى رام الله والبيرة&#34;: إجراءات الضم والتهويد لن تمر

"قوى رام الله والبيرة": إجراءات الضم والتهويد لن تمر

الشرطة تغلق 46 محلاً تجارياً وتقبض على تسعة أشخاص في نابلس

الشرطة تغلق 46 محلاً تجارياً وتقبض على تسعة أشخاص في نابلس

رأفت يدين تصريحات الخارجية الأمريكية ويصفها بالانتهاك الفظ للقانون الدولي

رأفت يدين تصريحات الخارجية الأمريكية ويصفها بالانتهاك الفظ للقانون الدولي

منوعات

إعلامية كويتية تنشر صورة نادرة لزوجة رامز جلال

إعلامية كويتية تنشر صورة نادرة لزوجة رامز جلال

نجم Friends يصدم جمهوره بأحدث ظهور له.. شاهد كيف تغير شكله

نجم Friends يصدم جمهوره بأحدث ظهور له.. شاهد كيف تغير شكله

رولا شامية تعلن طلاقها رسمياً بعد زواج ثلاثة أشهر

رولا شامية تعلن طلاقها رسمياً بعد زواج ثلاثة أشهر

هل يعلم الضيوف مسبقاً بوجود المقلب؟.. MBC تحسم الجدل حول برنامج رامز

هل يعلم الضيوف مسبقاً بوجود المقلب؟.. MBC تحسم الجدل حول برنامج رامز

حضن عبدالمحسن النمر للعراقية روان مهدي يُثير الجدل

حضن عبدالمحسن النمر للعراقية روان مهدي يُثير الجدل

عارضة الأزياء الفلسطينية جيجي حديد حامل بطفلها الأول منذ خمسة أشهر

عارضة الأزياء الفلسطينية جيجي حديد حامل بطفلها الأول منذ خمسة أشهر

ظهور نادر لصفاء أبو السعود.. شاهد كيف أصبحت

ظهور نادر لصفاء أبو السعود.. شاهد كيف أصبحت

وفاة الممثل الهندي عرفان خان بعد صراع طويل مع المرض

وفاة الممثل الهندي عرفان خان بعد صراع طويل مع المرض

غيث الإماراتي يكشف لأول مرة سبب إخفاء وجهه

غيث الإماراتي يكشف لأول مرة سبب إخفاء وجهه

مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن راتب رامز جلال ببرنامجه

مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن راتب رامز جلال ببرنامجه

عربي

الجيش اللبناني يُعلن حصيلة المصابين بصفوفه في اشتباكات طرابلس

الجيش اللبناني يُعلن حصيلة المصابين بصفوفه في اشتباكات طرابلس

وليد جنبلاط يُهاجم سوريا ويصف نظامها بعملاء المخابرات الإسرائيلية

وليد جنبلاط يُهاجم سوريا ويصف نظامها بعملاء المخابرات الإسرائيلية

السعودية تضع شروطاً جديدة لدخول المسجد الحرام

السعودية تضع شروطاً جديدة لدخول المسجد الحرام

الأردن: (أونروا) تُعيد تشغيل العيادات الصحية لغايات تطعيم الأطفال

الأردن: (أونروا) تُعيد تشغيل العيادات الصحية لغايات تطعيم الأطفال