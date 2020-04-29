"الصحة" بغزة: لا صحة لما ورد على لسان الكيلة وزيادة عدد المتعافين

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة بغزة اليوم الأربعاء، أنه لا صحة لما ورد على لسان وزيرة الصحة في رام الله، مي الكيلة، حول انتكاسة أحد الحالات بالقطاع.



وأضافت في الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هناك تعافي لحالتين جديدتين، ليصبح عدد المتعافين 12 ولازال هناك خمس حالات تحت العلاج.



وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، نفى الأنباء التي أوردتها وزيرة الصحة مي الكيلة حول وجود حالة انتكاسة في المحافظات الجنوبية.



وقال معروف، في تصريح له عبر (فيسبوك): "لا صحة لخبر انتكاسة أحد مصابي كورونا في قطاع غزة".



يذكر أن وزيرة الصحة أعلنت تسجيل ست إصابات جديدة بفلسطين، مشيرةً إلى وجود انتكاسة لحالة في المحافظات الجنوبية.