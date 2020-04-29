الحكومة الفلسطينية تبدأ بتوزيع 500 شيكل لـ 9504 أسرة فقيرة

قال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، إن الحكومة الفلسطينية ستبدأ بتوزيع 500 شيكل لـ 9504 أسرة فقيرة.





وقال مجدلاني، خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إن هذه المساعدة ستكون لمرة واحدة خاصة وأن التبرعات التي وصلت للحكومة دون المستوى.





وأضاف مجدلاني: "نسب البطالة مرتفعة جداً، ونتمنى الالتزام بواجبنا تجاه الأسر الفقيرة لكن كل ما نفعله فوق طاقتنا، وأطفال التوحد ومراكزهم مثل دور الحضانة ورياض الأطفال ولا يمكن أن نعرضهم للخطر".





وأكمل: "أي عدوى للأطفال ستكون قاسية وصعبة عليهم والموضوع صحي، ونحن ملتزمين بإغلاق كل المدارس، يومياً يصلنا مناشدات من أصحاب الحضانات ولكن حرصاً على صحة أطفالنا يجب أن نكون ملتزمين".





رام الله - دنيا الوطن