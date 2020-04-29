اعتقال 71 شخصاً وحجز 40 مركبة وخمس دراجات نارية مخالفين لحالة الطوارئ

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة اليوم الأربعاء، القبض على 71 شخصاً وحجزت 40 مركبة وخمس دراجات نارية لعدم التزامهم بتقيد الحركة التي تفرضه حالة الطوارئ في فلسطين لكبح جماح انتشار فيروس (كورونا) في رام الله.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وتماشياً مع حالة الطوارئ في فلسطين للوقاية من انتشار فيروس "كوفيد 19" المتجدد (كورونا) وللحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمواطنين، حجزت شرطة محافظة رام الله والبيرة ألقت القبض على 71 شخصاً كانوا خرجوا من منازلهم والحركة في المدينة دون سبب يدعوهم للخروج وكما حجزت 40 مركبة وخمس دراجات نارية، وتم التحفظ على الأشخاص تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا.



هذا وتهيب الشرطة بالمواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى والالتزام بالتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص من اجل الحفاظ على صحتهم وصحة عائلاتهم .