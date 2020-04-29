"الاقتصاد" تحيل مخالفين للنيابة العامة وتضبط طنين سلع تالفة





وضبطت وأتلفت طواقم الوزارة والضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية، نحو طنان من السلع المنتهية الصلاحية، خلال تنفيذها حتى هذه اللحظة 32 جولة رقابية على المحلات التجارية شملت 270 محالاً تجارياً وإخطار 12 محالاً لتصويب اوضعهم القانونية كما تعاملت الطواقم مع 19 شكوى وردت من قبل المواطنين.

رام الله - دنيا الوطنأحالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، مخالفين مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية بيع سلع منتهية الصلاحية وعدم إشهار الأسعار.