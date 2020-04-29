شؤون فلسطينية

جنرال إسرائيلي: الوضع بغزة هو التحدي الأكبر لنا بظل (كورونا)

جنرال إسرائيلي: الوضع بغزة هو التحدي الأكبر لنا بظل (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر قائد شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، أهارون حاليفا، أن الوضع في قطاع غزة هو التحدي الأكبر بالنسبة لإسرائيل، في ظل انتشار فيروس كورونا. 

وقال حاليفا، وفق موقع (واللا) الإسرائيلي، إنه "لو كانت هناك طائرة مسيرة فوق تل هشومير (مستشفى "شيبا" قرب تل أبيب)، وسألوني إلى أين ينبغي إرسالها، سأقول لهم إلى غزة، فهي ليست مستقرة. فالأمور معروفة على الأقل في لبنان".

وأضاف حاليفا أنه "لا أشخّص حاليا انتشار لكورونا في غزة، لكني لا أعرف ما سيحدث في السنة القريبة، وانعدام اليقين تجاه كورونا سيؤثر على جبهة الحرب كلها، وإذا كانت هناك موجة ثانية بعد شهرين أو ثلاثة، وإذا حدث انتشار في غزة غدا، ولا يكون هناك 100 شخص يخضعون لتنفس في إسرائيل كما هو الوضع الآن وإنما ألف، فإنه لن يكون هناك ثلاثة مرضى في غزة وإنما 30 الفا. ولا يمكنك معرفة اتجاه الأمور". وتوقع أن دولة قطر ستواصل دعمها لقطاع غزة، رغم انخفاض سعر برميل النفط.

وحول الوضع في الضفة الغربية، قال حاليفا إنه "قبل أزمة كورونا، نحن موجودون في فترة صراع على خلافة داخلية في السلطة الفلسطينية، ونحن موجودون في سنوات صراع بين السلطة الفلسطينية وحماس، بين فتح وحماس، انفصال آخذ بالتعمق بين الضفة وغزة، وتعين على الجيش الإسرائيلي الاستعداد لتبعات صفقة القرن، وتطبيقها ومواجهتها. أضف إلى ذلك الآن كورونا والمال والموارد".

وفيما يتعلق بالوضع في سورية، قال حليفا "أعتقد أن بشار الأسد يدرك، أو أنه بدأ يدرك، أنه عندما كان الإيرانيون هناك من أجل مساعدته في الحرب ضد داعش وأنقذوه، فإنه اليوم يشكلون خطرا على استمرار حكمه. وهم يشكلون خطرا كبيرا على إمكانية إعادة إعمار سورية".

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