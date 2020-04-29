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شاهد: مصر تكشف العلاج الذي ستستخدمه ضد فيروس (كورونا)

شاهد: مصر تكشف العلاج الذي ستستخدمه ضد فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، عن العلاج الذي تستخدمه مصر في مساعدة مصابي فيروس كورونا على الشفاء.

وقال تاج الدين في مداخلة هاتفية عبر برنامج (يحدث في مصر)، إن مصر تواصلت مع دول الصين وألمانيا وإيطاليا للوصول إلى أفضل ما يمكن تقديمه لعلاج المرضى في مصر، حيث تم استخدام جميع الأدوية التي تم تداولها عالميا في العلاج من كورونا.

وأوضح أن بروتوكول العلاج يكون على مدار 24 ساعة وخلال أيام الرعاية هناك فريق طبي علمي متخصص يناقش ما هو متاح من أدوية ووسائل علاجية.

وأضاف أنه يتم تحديث برامج العلاج وفق ما هو متاح، كما من الممكن تغيير أنواع الأدوية التي يحصل عليها المريض وذلك يتم بعد معرفة الآثار الجانبية وتأثيرها عليه خاصة إذا كان مصابا بأمراض مثل السكري والضغط والكلى.

وأكد أنه لا يوجد دواء محدد حتى الآن تم اكتشافه يعالج فيروس كورونا نهائيا، مشيرا إلى أن جميع الأدوية التي يأخذها مصابو فيروس كورونا تكون نوعين فقط، أولهما "أدوية ضد الفيروسات أو تعمل ضد الفيروسات" في محاولة لكبح جماح هذا الفيروس، وهناك أدوية أخرى عرفت منذ زمن "تعالج الأمراض المناعية"، مثل دواء "أفيجان" و"الكلوروكوين" و"الهيدروكلوكين" والتي تستخدم في علاج مصابي الملاريا والروماتويد، كما تم استخدام البلازما المناعية للذين تم شفاؤهم من مرض كورونا في علاج بعض الحالات الشديدة.

وأشار إلى أن جميع الأدوية التي تستخدم في العالم لعلاج فيروس كورونا تم جلبها إلى مصر، حتى الذي لم يكن متوفرا، تم توفيره واستخدامه لعلاج المصابين.


 



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