الشرطة تغلق 46 محلاً تجارياً وتقبض على تسعة أشخاص في نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة اليوم في نابلس 46 محلاً تجارياً، وقبضت على تسعة أشخاص، لم يلتزموا بحالة الطوارئ في نابلس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه ضمن إجراءات شرطة المحافظة الاحترازية والوقائية لتطبيق حالة الطوارئ وحماية للمواطنين ولأبنائهم وحفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم وصحة المجتمع قامت الشرطة بتشديد إجراءاتها في المحافظة وأغلقت 46 محلاً تجارياً وقبضت على تسعة أشخاص وحجزت 12 بسطة خضار مخالفة ولم يلتزموا بحالة الطوارئ.



وأضافت أن الشرطة باشرت إجراءاتها القانونية والإدارية بحق أصحاب المركبات والمحلات والأشخاص الذين خالفوا حالة الطوارئ حسب الأصول.