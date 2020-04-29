وليد جنبلاط يُهاجم سوريا ويصف نظامها بعملاء المخابرات الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
هاجم رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي"، النائب اللبناني السابق، وليد جنبلاط، سوريا من خلال تغريدة نشرها على صفحته الشخصية بموقع "تويتر".
وكتب جنبلاط في تغريدته قائلاً: "إلى الأهل في جبل العرب أناشدكم وأحذركم من نظام الحقد والفتنة الذي يدبر الخلاف مع أهل درعا ويسانده في ذلك عملاء نظمتهم المخابرات الاسرائيلية".
وأضاف جنبلاط: "لا تنجروا في لعبة الأمم وانبذوا الشائعات واعقدوا الصلح مع حوران أيا كانت التضحيات. مصيركم وتاريخكم النضالي فوق كل شيء".
هاجم رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي"، النائب اللبناني السابق، وليد جنبلاط، سوريا من خلال تغريدة نشرها على صفحته الشخصية بموقع "تويتر".
وكتب جنبلاط في تغريدته قائلاً: "إلى الأهل في جبل العرب أناشدكم وأحذركم من نظام الحقد والفتنة الذي يدبر الخلاف مع أهل درعا ويسانده في ذلك عملاء نظمتهم المخابرات الاسرائيلية".
وأضاف جنبلاط: "لا تنجروا في لعبة الأمم وانبذوا الشائعات واعقدوا الصلح مع حوران أيا كانت التضحيات. مصيركم وتاريخكم النضالي فوق كل شيء".
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