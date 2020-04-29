وليد جنبلاط يُهاجم سوريا ويصف نظامها بعملاء المخابرات الإسرائيلية







رام الله - دنيا الوطنهاجم رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي"، النائب اللبناني السابق، وليد جنبلاط، سوريا من خلال تغريدة نشرها على صفحته الشخصية بموقع "تويتر".وكتب جنبلاط في تغريدته قائلاً: "إلى الأهل في جبل العرب أناشدكم وأحذركم من نظام الحقد والفتنة الذي يدبر الخلاف مع أهل درعا ويسانده في ذلك عملاء نظمتهم المخابرات الاسرائيلية".وأضاف جنبلاط: "لا تنجروا في لعبة الأمم وانبذوا الشائعات واعقدوا الصلح مع حوران أيا كانت التضحيات. مصيركم وتاريخكم النضالي فوق كل شيء".