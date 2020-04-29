المطران حنا: وحدة الصف الفلسطيني باتت مسألة ملحة أكثر من أي وقت مضى





وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "فإذا لم يتوحد الفلسطينيون في هذه الظروف العصيبة التي تحيط بنا وتستهدفنا جميعا فمتى سيتوحدون، فالقدس في خطر كبير والقضية الفلسطينية يتم التآمر عليها من كل حدب وصوب واتى وباء (كورونا) لكي يكون أداة يستثمرها الاحتلال في المدينة المقدسة بهدف تمرير مشاريعه وسياساته وبرامجه الاستيطانية الاستعمارية".



وتابع: "نوجه نداءنا مجددا إلى كافة القيادات السياسية الفلسطينية بضرورة العمل وبخطوات متسارعة على إنهاء حالة الانقسام التي أصبحت وبالا على شعبنا والتي يستثمرها الاحتلال في خدمة مشاريعه وسياساته وممارساته.



وقال: أما آن لهذا الانقسام أن ينتهي وهذه التصدعات أن تتوقف، ونوجه نداءنا إلى كل الفصائل والأحزاب والتيارات السياسية والمستقلين وإلى كل الشرفاء من أبناء شعبنا بضرورة أن يعملوا من أجل إنهاء الانقسامات في الجسد الفلسطيني الواحد.



رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس: إن وحدة الصف الوطني الفلسطيني باتت اليوم مسألة ملحة أكثر من أي وقت مضى.