وزير الأشغال: استئناف العمل في شارع قلنديا مطلع الأسبوع القادم

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأشغال العامة والإسكان د.محمد زيارة اليوم، أن إعادةالعمل في شارع قلنديا الرئيسي سيبدأ مع بداية الأسبوع القادم بمشيئة الله، في إطار سغي الوزارة للعمل دوماً عبى خدمة شعبها ومواطنيها ليلاً ونهاراً، وفي أصعب الظروف.وأوضح زيارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ساعات العمل ستكون خلال فترة الليل، مشدداً على أهمية الانضباط والالتزام بجميع التعليمات الصحية الصادرة عن تعليمات الحكومة.