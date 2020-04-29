شؤون فلسطينية

وزير الأشغال: استئناف العمل في شارع قلنديا مطلع الأسبوع القادم

وزير الأشغال: استئناف العمل في شارع قلنديا مطلع الأسبوع القادم
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الأشغال العامة والإسكان د.محمد زيارة اليوم، أن إعادة
العمل في شارع قلنديا الرئيسي سيبدأ مع بداية الأسبوع القادم بمشيئة الله، في إطار سغي الوزارة للعمل دوماً عبى خدمة شعبها ومواطنيها ليلاً ونهاراً، وفي أصعب الظروف.

وأوضح زيارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ساعات العمل ستكون خلال فترة الليل، مشدداً على أهمية الانضباط والالتزام بجميع التعليمات الصحية الصادرة عن تعليمات الحكومة.

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