دولي

روسيا: إصابات فيروس (كورونا) تقترب من 100 ألف

روسيا: إصابات فيروس (كورونا) تقترب من 100 ألف
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اقتربت إصابات فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19) في روسيا، من 100 ألف، بعد تسجيل 5841 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس (كورونا) في البلاد، إلى 99399 حالة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وقال مركز إدارة أزمة فيروس (كورونا) في روسيا: إن العدد الإجمالي للوفيات على مستوى البلاد، ارتفع إلى 972 يوم الأربعاء بعد تسجيل وفاة 108 أشخاص بالساعات الـ 24 الأخيرة.

وهذه هي المرة الأولي، التي يتجاوز فيها عدد الوفيات اليومية عتبة الـ 100، بعد أن كان المؤشر الأعلى 72 وفاة، وتم تسجيله ضمن حصيلة الاثنين، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

في المقابل، شهد عدد الإصابات تراجعاً ملحوظاً بعد تسجيل الرقم القياسي 6411 أمس الثلاثاء، ووصلت الحصيلة إلى 99399 حالة، حسبما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس (كورونا) في بيان له اليوم.

وأضاف البيان، أن إجمالي 10286 مريضاً، تماثلوا للشفاء بزيادة 1830 شخصاً خلال اليوم الماضي، مشيراً إلى أن 44,9% من المصابين الجدد، لم تظهر عليهم أي أعراض.

وسجلت موسكو البؤرة الأكبر لتفشي (كورونا) في البلاد، 2220 من الإصابات الجديدة، إضافة إلى 67 وفاة، وهو رقم قياسي بالنسبة لها، لتبلغ الحصيلة 50646 إصابة و576 وفاة.

وارتفع عدد المتعافين في المدينة إلى 4610 أشخاص بزيادة 480 خلال اليوم الماضي.

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