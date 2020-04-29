منير غنام: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بين الفلسطينيين بقطر إلى 51



وأوضح غنّام في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن من بين الإصابات حالة واحدة لشخص كبير في العمر، وهو يرقد الآن في العناية المركزة، وثلاث حالات متوسطة أمّا البقية، يخضعون للحجر المنزلي، فيما تعافى 10 أشخاص، وهم الآن في الحجر المنزلي.







رام الله - دنيا الوطنقال سفير فلسطين لدى قطر منير غنّام: إن عدد المصابين بفيروس (كورونا) في صفوف أبناء الجالية، ارتفع إلى واحد وخمسين، بعد تسجيل عشر إصابات جديدة خلال اليومين الماضيين.