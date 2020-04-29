الصحة بغزة: إجراء 20 عينة خلال 24 ساعة ولم تُسجل أي إصابة

قالت وزارة الصحة في غزة: إنه تم إجراء 20 عينة لفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى أنه لم تسجل أي إصابة جديدة بالفيروس في القطاع.



وأضافت الوزارة، وفق وكالة الرأي الحكومية: "بلغ إجمالي العينات، التي تم فحصها للحالات المشتبهة 4571 عينة، منها 4554 عينة سلبية و17 عينة إيجابية".



وتابعت: "اتخذنا آلية جديدة للتعامل مع القادمين عبر المعابر، بحيث يتم عمل فحص PCR لكل النزلاء في اليوم الرابع من تاريخ الحجر، وفي اليوم العشرين قبل المغادرة، مع التوصية بالحجر المنزلي".



وأكملت: "تم تجهيز نقاط طبية في مراكز الحجر، وتم تزويدها بالأدوية والمستلزمات الطبية والطواقم الطبية والإدارية المختلفة، والتي زاد عددها عن 80 كادراً، إضافة إلى عمال شركات النظافة".

رام الله - دنيا الوطن