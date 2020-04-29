شؤون فلسطينية

اتحاد المقاولين: شرعنا بخطوة مهمة لحماية منتجات محلية في مجال الإنشاءات

اتحاد المقاولين: شرعنا بخطوة مهمة لحماية منتجات محلية في مجال الإنشاءات
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، بمحافظات غزة، أسامة كحيل، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، م. ناجي سرحان، ونقيب المهندسين، م. كنعان عبيد، وأصحاب ورش سكبات أغطية المناهل؛ للشروع في خطوة مهمة تهدف لتدعيم الاقتصاد الوطني،
وتشجيع وحماية المنتج المحلي من المنافسة الخارجية.

وأوضح كحيل خلال الاجتماع، أن العالم بما فيه الدول التي تطالب بالسوق الحر بلا قيود، يتجه حالياً لوضع قيود لحماية الاقتصاد والمنتجات الوطنية، خاصة بعد الجائحة الصحية وتداعياتها الاقتصادية غير المسبوقة.

واعتبر كحيل، أن الاقتصاد المحلي، الذي يعاني من أزمات خانقة، يتطلب إجراءات حاسمة أمام محاولة البعض وإصرارهم على إدراج مواصفات سلع أجنبية في المشاريع الإنشائية على حساب المنتج الوطني، الذي يمتلك الجودة والقدرة على المنافسة.

واستغرب كحيل، عدم التزام بعض المؤسسات بالقانون، الذي يعطي المنتج الوطني، الذي يلبى المعايير الأولوية، حتى لو زاد سعره مقابل سعر المنتج المستورد.

وشدد كحيل على أن مبادرة الاتحاد بعقد اللقاء بين جهات الاختصاص يوم الاثنين في مقر الاتحاد بغزة، يعد مدخلاً لبناء موقف وطني، يساهم في رفع جودة المنتج المحلي وحمايته من نظيره المستورد في مجال سكبات أغطية المناهل.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة الالتزام بالقانون وسياسات وزارتي الأشغال العامة والاقتصاد الوطني المتعلقة بتشجيع الصناعات الوطنية المطابقة للمواصفات المطلوبة في سكبات أغطية المناهل، حتى لو زاد سعرها عن المستورد.

وطالب المجتمعون الحكومة بمخاطبة كافة المؤسسات، ونقابة المهندسين بمخاطبة الاستشاريين والاتحاد بمخاطبة المقاولين لالتزام الجميع بإعطاء الأولوية للمنتج الوطني من سكبات أغطية المناهل المطابقة لمعايير الجودة والحاصلة على اعتماد وزارة الأشغال العامة والإسكان في إدراج ذلك في وثائق العطاءات.

يذكر أن السوق المحلي، يحتاج سنوياً نحو 100 ألف قطعة من هذا المنتج، وأن الاعتماد على البديل المستورد، أدى إلى تراجع الإنتاج المحلي إلى نحو 90% مما أدى إلى دفع المزيد من العمال إلى دائرة البطالة والفقر، فضلاً عن إخراج سيولة نقدية مهمة لا تقل قيمتها عن 4 ملايين دولار خارج السوق المحلي.

وأكد الاجتماع، على التزام أصحاب الورش بتوفير هذا المنتج وفق المواصفات المعتمدة، وعدم تنفيذ أي مطالبات بالخروج عنها، مع السماح لأصحاب ورش سكبات أغطية المناهل المعتمدين بتوفير المنتجات للمشاريع.

واتفق المجتمعون على قيام الاتحاد والنقابة والوزارة بمعالجة كافة المشاكل التي تواجه أصحاب الورش المنتجة، سواء في توريد المواد الخام أو اي عقبات أخرى تطرأ لاحقاً.

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