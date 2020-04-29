النقل والمواصلات تفتتح محطة تحلية مياه في ترخيص غزة



ورحب قويدر بالحضور، مؤكداً على أهمية هذه المشاريع في الوزارات الحكومية، التي تقدم الخدمات للمواطنين؛ لتوفير بيئة مناسبة للجمهور والموظفين.





وأضاف قويدر، أن وزارة النقل والمواصلات، تتواصل مع كافة الجهات والمؤسسات الأهلية، من أجل تعزيز التعاون المشترك لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.





يذكر، أن محطة تحلية المياه، ستوفر المياه العذبة للموظفين ومتلقي الخدمة، وكذلك مدرسة الكرمل الثانوية للبنين.

رام الله - دنيا الوطنافتتح رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية في وزارة النقل والمواصلات، معين قويدر، اليوم الأربعاء، محطة تحلية مياه في ترخيص غزة، بحضور كل من: خليل الزيان، مدير عام سلطة الترخيص، بتمويل كريم من فاعل خير.