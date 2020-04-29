(يونسكو) تنشر نصائح للأهل والمعلمين حول نهج التعامل مع أزمة (كورونا)

رام الله - دنيا الوطننشرت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، كراسة نصائح، قام بإعدادها مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم (يونسكو) الإقليمي في بيروت حول أهم النصائح والإرشادات للأهل والمعلمين للتعامل مع انعكاسات تفشي فيروس (كورونا) من منظور جنساني.وقالت اللجنة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه بحسب (يونسكو) فإن الكراسة جائت نتيجة صعوبة التكيف مع أزمة (كوفيد- 19) وتداعياتها، بما في ذلك تعطيل التعليم والعزل الاجتماعي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى الإحباط وازدياد سرعة الانفعال والغضب، وبالتالي، ينبغي على الأهل والمعلمين تجنب كل أشكال الأحكام المسبقة والمتحيزة، والتمييز والعنف، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي القائم على أساس الجنس.فيما يمكنكم قراءة الكراسة والإرشادات التي تضمنها من خلال موقع اللجنة الوطنية على الرابط التالي:https://www.pncecs.plo.ps/?p=7579