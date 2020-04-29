الزراعة: بدء توزيع الدفعة الثانية من الأعلاف على مربي الدواجن غدًا













رام الله - دنيا الوطنأنهت الطواقم الفنية والإدارية بوزارة الزراعة الفلسطينية، استعداداتها الخاصة بتوزيع الدفعة الثانية من الأعلاف على مربي دواجن اللاحم غداً الخميس، وذلك ضمن منحة دعم القطاع الزراعي والمقدمة من لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة.وعاينت طواقم وزارة الزراعة شحنات الأعلاف الواردة، حيث خضعت للفحص في المختبرات، للتأكد من مطابقتها للمواصفات، قبل توزيعها على المربين.وكانت الزراعة، أعلنت عن تقديم مساعدات عاجلة للعاملين في القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، وذلك لدعم هذا القطاع الحيوي والمهم في ظل أزمة (كورونا)، وتعزيز صمود العاملين فيه.ويأتي ذلك لتعزيز صمود المزارعين، ومربين قطاع الدجاج اللاحم في ظل أزمة (كورونا)، وللمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي واستمرار العملية الإنتاجية عن طريق دعم وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي.