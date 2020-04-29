قوات الاحتلال تجرف أراضٍ جنوب نابلس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بعمليات تجريف في عدة دونمات من أراضي بورين، جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن جرافات الاحتلال، شرعت بتجريف عدة دونمات من أراضي بورين، محاذية لمستوطنة (يتسهار).



وأشار إلى استمرار عمليات التجريف في الفترة الأخيرة في محيط المستوطنات، خاصة (يتسهار) التي تتوسع على حساب أراضي المواطنين في ست قرى جاثمة عليها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).