"الخارجية": سيبقى صوت مسحراتي وادي الجوز أقوى وأعلى من ضجيج قرارات ترامب





وقالت في بيان صحفي اليوم الأربعاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه : "سيبقى صوت مسحراتي وادي الجوز أقوى وأعلى من ضجيج قرارات ترامب".



واعتبرت الخارجية، تلك التهديدات امتداداً لحرب الاحتلال المفتوحة على المدينة المقدسة ومواطنيها وهويتها الحضارية، ومحاولة لضرب الوجود الفلسطيني فيها، وأسرلة الحياة في القدس، وتهويدها وتغيير معالمها ودفع مواطنيها لتركها.



وأكدت، أن اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأميركية لها بات يشكل ضوءاً أخضر لسلطات الاحتلال؛ للتمادي في عمليات تعميق الاستيطان والتهويد للقدس المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات الاستفزازية المتواصلة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية.



وشددت على أن جميع إجراءات الاحتلال، وتدابيره الاستعمارية التوسعية باطلة، وغير قانونية، وغير شرعية.

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية والمغتربين، تهديدات الاحتلال الإسرائيلي، لمسحراتي حي وادي الجوز، عرين زعانين، بالاعتقال ودفع غرامة مالية، ومنعه من العمل في الحي والبلدة القديمة من القدس.