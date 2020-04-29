مالية غزة تُقرر تسديد زكاة الفطر من مستحقات الموظفين

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رام الله - دنيا الوطن

قررت وزارة المالية بغزة، بالتعاون مع هيئة الزكاة الفلسطينية، دفع زكاة الفطر عن الموظفين الراغبين في دفعها، وذلك خصماً من مستحقاتهم، تخفيفاً عن الموظفين في ظل الظروف المالية الصعبة، التي يمرون بها، وتحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي.



ودعت الوزارة الموظفين الراغبين بتسجيل أسمائهم، وعدد أفراد أسرتهم من خلال موقع التسجيل الموحد التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حتى نهاية يوم الخميس 7/5/2020، وذلك وفق وكالة (الرأي الحكومية).



وبينت الوزارة، أن قيمة مبلغ زكاة الفطر هذا العام، سيكون 9 شواكل للفرد الواحد، بناءً على قرار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ودار الافتاء.



وذكرت، أنه يمكن للموظف الاستفادة من الخدمة لأسرته كاملة بالإضافة لـ 2 من المُعالين.