سلطة النقد: سيتم ترخيص عدد جديد من شركات (الدفع الالكتروني) بفلسطين



واوضح زيتاوي في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الاربعاء، أن هذه الخدمة يتم من خلالها تنفيذ معاملات مالية، حيث يجري بداية شراء بطاقة الدفع المسبق ومن ثم يتم شحن هذه البطاقة بأي مبلغ وكذلك التحويل من شخص إلى آخر وبطريقة آمنة ودون اشتراط وجود حساب بنكي وعلى مدار 24 ساعة، وذلك لخدمة أسرع وللتسهيل على المواطنين.



وفيما يتعلق بالشيكات المعادة جراء حالة الطواريء المعلنة لمواجهة فيروس كورونا، أكد زيتاوي ان عديد التسويات المباشرة تمت بهذا الشأن، مطالباً المواطنين المعادة شيكاتهم وفي حال توفر لديهم رصيد في حساباتهم دفع ما عليهم.







رام الله - دنيا الوطنقال المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد اياد زيتاوي إنه سيتم ترخيص عدد من شركات خدمات الدفع الالكتروني في فلسطين في الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه تم ترخيص خمس شركات بالخصوص العام الماضي أحدها ستشرع قريبا بالعمل ايذانا بالتوجه نحو خدمات الدفع المسبق لكل القطاعات.