عويضة: اعادة التداول بالبورصة مهم لمنع التلاعب بالأسهم والتداولات غير الشرعية بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
شدد الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين، أحمد عويضة، على أهمية إعادة التداول في البورصة اعتباراً من الأحد المقبل، لمنع التلاعب بالأسهم والتداولات غير الشرعية، وستواصل البورصة عملها الإشرافي، كما في السابق.
وقال عويضة: إنه سيتم خلال الأسبوعين القادمين الإفصاحُ المالي عن البيانات المالية للشركات، بعد أن طلبت منها هيئة الأوراق المالية الإفصاح عن بياناتها، والتأثيرات الناجمة عن تعطل التداول.
شدد الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين، أحمد عويضة، على أهمية إعادة التداول في البورصة اعتباراً من الأحد المقبل، لمنع التلاعب بالأسهم والتداولات غير الشرعية، وستواصل البورصة عملها الإشرافي، كما في السابق.
وأكد عويضة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن أسعار الأسهم لن يطرأ عليها تغيير، جراء (كورونا) وإنما هي منوطة بالعرض والطلب، وكذلك السيولة المتاحة في سوق رأس المال، مشيراً في السياق إلى أن التداولات كانت صفراً منذ الثالث والعشرين من آذار/ مارس الماضي، الأمر الذي ألحق أضراراً كبيرة.
وقال عويضة: إنه سيتم خلال الأسبوعين القادمين الإفصاحُ المالي عن البيانات المالية للشركات، بعد أن طلبت منها هيئة الأوراق المالية الإفصاح عن بياناتها، والتأثيرات الناجمة عن تعطل التداول.
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